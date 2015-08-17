Українські військовослужбовці лікуватимуться у військово-медичному центрі у США
09:22, 17 серпня 2015Новини регіонів
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До Військово-медичного центру ім. В.Ріда, що розташований поруч з Вашингтоном, прибули шестеро українських військовослужбовців, які були поранені в АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив посол України в США Валерій Чалий.
Шестеро українських військовослужбовців лікуватимуться у військово-медичному центрі поблизу Вашингтона / Новое время
«Будемо намагатись разом із колегами з посольства, діаспори допомагати їм, в тому числі й психологічно. Бо перший період адаптації, попри високопрофесійну та щиру допомогу американських військових та лікарів - найскладніший. Хоча я особисто пересвідчився, що в цьому медичному центрі створені унікальні умови не тільки лікування, реабілітації, але й соціальної адаптації. Дай бог - все буде йти за планом. Бажаю нашим воїнам пройти з честю і це випробування. І все буде добре!» - написав Чалий.
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