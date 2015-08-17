В Івано-Франківську жінка викинула немовля у підвал

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, міліціонери з’ясували, що пакет з тілом дівчинки 32-річна матір викинула одразу після пологів викинула у підвал одного з будинків обласного центру.

Напередодні працівники Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ отримали інформацію про те, що одна з місцевих жительок, яка невдовзі повинна була народжувати, вже не є вагітною, але й про її новонароджену дитину нічого не відомо. Крім того, сусіди жінки розповіли, що кілька днів тому бачили сліди крові на сходах біля її квартири.

За словами керівника міліції Івано-Франківська Ростислава Прокопчука, під час розмови з правоохоронцями жінка спочатку категорично заперечувала свою вагітність та пологи. Утім, огляд медиків спростував її твердження. Лікарі констатували факт недавнього народження нею дитини, тож під тиском незаперечних доказів вона таки зізналася, а відтак показала місце, де заховала тіло новонародженої.

Жінка повідомила, що пологи відбулися у ванній її квартири ще три дні тому. Дитину вона народила передчасно і дівчинка народилася мертвою. Після цього породілля винесла пакет з тілом дитини та викинула у підвал одного з сусідніх будинків, де його й виявили правоохоронці.

За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Призначено проведення низки експертиз, за результатами яких буде встановлено причину смерті дитини та надано відповідну правову оцінку діям жінки.

Правоохоронці зауважують, що зазначена жінка є матір’ю ще чотирьох дітей віком від 1 до 14 років. Два роки тому ще одне немовля померло через недбальство матері і жінку притягували до кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, яке спричинило її смерть.