На Львівщині жінка постраждала від укусу змії
13:45, 17 серпня 2015Новини регіонів
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На Львівщині 43-річна жінка постраждала від укусу змії.
Жінка потрапила до реанімації у середньому стані тяжкості / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 15 серпня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано 43-річну жительку міста Дрогобича, яку під час відпочинку в лісі поблизу курортного селища Славське в ногу вкусила змія.
На Львівщині з початку травня зафіксовано 26 випадків госпіталізації людей з діагнозом – укус змії. П’ятеро постраждалих – діти.
Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії - не зафіксовано.
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