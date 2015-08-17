На Львівщині жінка постраждала від укусу змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, 15 серпня до реанімаційного відділення Сколівської районної лікарні у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано 43-річну жительку міста Дрогобича, яку під час відпочинку в лісі поблизу курортного селища Славське в ногу вкусила змія.

На Львівщині з початку травня зафіксовано 26 випадків госпіталізації людей з діагнозом – укус змії. П’ятеро постраждалих – діти.

Випадків загибелі від отруєння внаслідок укусу змії - не зафіксовано.