У повітрі на Борщагівці в Києві - "хімічний сморід"

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, таке рішення прийнято за результатами розгляду скарги мешканців житлового масиву Борщагівка, у Святошинському районі столиці, на "хімічний сморід" у мікрорайоні. За їх словами, джерелом викидів є завод, розташований на вул. Сім'ї Сосніних.

«Цей випадок свідчить про загальну тенденцію до збільшення забруднення повітря в столиці. Бачу як небажання підприємств переходити на нові екологічно безпечні стандарти виробництва, свідоме порушення екологічного законодавства, так і відсутність необхідного контролю з боку екологічної інспекції», – зауважив віце-прем’єр.

Так, за інформацією санепідемслужби, у Києві фіксуються перевищення норм вмісту формальдегідів у 5 разів, двоокису азоту – до 6 разів, окису вуглецю – до 3 разів.

«У столиці та в кожному іншому місті України має функціонувати комплексне екоуправління станом повітря. Це означає: чіткий контроль за дотриманням підприємствами допустимих норм викидів в атмосферу, регулювання загазованості від автомобільного транспорту, відновлення зелених насаджень та неприпустимість знищення уже існуючих», – наголосив Вощевський.

Разом із цим віце-прем’єр-міністр вважає, що потрібно запровадити ефективну систему екомоніторингу та оповіщення людей про погіршення стану довкілля.

«У свою чергу екоінспекція повинна розробити механізм зупинки підприємств-забруднювачів. Громадяни і довкілля мають бути захищені», – сказав він.