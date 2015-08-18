Житомирщина: 10-річний хлопчик після укусу змії потрапив до реанімації
10:12, 18 серпня 2015Новини регіонів
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В Житомирській області 10-річний хлопчик після укусу змії потрапив до реанімації.
В Житомирській області 10-річний хлопчик після укусу змії потрапив в реанімацію / Фото: УНІАН
Про це кореспондента УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, у вихідні до реанімаційного відділення Олевської районної лікарні було госпіталізовано 10-річного хлопчика, мешканця села Діброва.
Медики надали дитині необхідну допомогу, життю хлопчика нічого не загрожує.
Загалом з початку нинішнього року на Житомирщині зареєстровано вже більше 10 випадків укусів людей зміями.
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