Житомирщина: 10-річний хлопчик після укусу змії потрапив до реанімації

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у вихідні до реанімаційного відділення Олевської районної лікарні було госпіталізовано 10-річного хлопчика, мешканця села Діброва.

Медики надали дитині необхідну допомогу, життю хлопчика нічого не загрожує.

Загалом з початку нинішнього року на Житомирщині зареєстровано вже більше 10 випадків укусів людей зміями.