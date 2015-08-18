Терористи завдали артудару по Мар'їнці, важко поранено 5-місячну дитину.

Як повідомляє прес-служба Мар'їнського РВ ГУМВС України в Донецькій області, у дівчинки осколкове поранення в живіт. Немовля було терміново відправлено до Дніпропетровська і проопероване. Батьки дитини не постраждали.

У повідомленні зазначається, що близько години ночі терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Мар'їнки. Один зі снарядів розірвався у приватному секторі на вулиці Орджонікідзе, де мешкала сім'я з 5-місячною дитиною.

Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.

На місце обстрілу направлена слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу міліції.