Терористи завдали артудару по Мар'їнці, важко поранено 5-місячну дитину
10:13, 18 серпня 2015Новини регіонів
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Терористи завдали артудару по Мар'їнці, важко поранено 5-місячну дитину.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Мар'їнського РВ ГУМВС України в Донецькій області, у дівчинки осколкове поранення в живіт. Немовля було терміново відправлено до Дніпропетровська і проопероване. Батьки дитини не постраждали.
У повідомленні зазначається, що близько години ночі терористи відкрили вогонь по житлових кварталах Мар'їнки. Один зі снарядів розірвався у приватному секторі на вулиці Орджонікідзе, де мешкала сім'я з 5-місячною дитиною.
Інформація про потерпілих і руйнування уточнюється.
На місце обстрілу направлена слідчо-оперативна група Мар'їнського райвідділу міліції.
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