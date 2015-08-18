Штаб Ахметова допоможе у лікуванні 5-місячної дівчинки, пораненої при обстрілі Мар'їнки

Близько дванадцятої ночі сталося пряме потрапляння снаряду у житловий будинок, дитина перебувала поруч з мамою. Помешкання було розташоване поряд з блок-постом, тому військові першими прийшли на допомогу.

За словами координатора штабу Римми Філь, дитину сьогодні вночі екстрено доставили в дніпропетровську лікарню і відразу прооперували. "Зараз стан дівчинки важкий, перебуває в шоковому стані на штучній вентиляції легенів. Терміново необхідні медикаменти (антибіотики, розчини) та харчування. Штаб вже займається закупівлею і доставкою всіх необхідних медикаментів. Зараз дитина в реанімаційному відділенні. Сім'я багатодітна, троє дітей: 12 років, 5 років, 5 місяців. Зараз тато знаходиться зі старшими дітьми у сусідів, так як повністю будинок зруйнований», – сказала Філь.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 серпня, близько години ночі був обстріл Мар'їнки. Як повідомляє УМВС Донецької області, один зі снарядів розірвався в приватному секторі на вулиці Орджонікідзе, де проживала сім'я з 5-місячною дитиною.