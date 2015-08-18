На Рівненщині відкрито кримінальне провадження через смерть 3-річної дитини у лікарні

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, 17 серпня в реанімаційному відділенні Корецької районної лікарні померла 3-річна дівчинка з села Користь Корецького району.

Встановлено, що 15 серпня дівчинці стало зле. Батьки одразу ж відвезли її до лікаря, який обслуговує територію їхнього села. Після огляду та рекомендацій дитину забрали додому. Однак, до вечора стан дитини погіршився і її госпіталізували до Корецької районної лікарні, де діагностували двосторонню пневмонію та помістили до реанімації. Вранці 17 серпня дитина померла.

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За фактом неналежного виконання професійних обов'язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.