На Рівненщині відкрито кримінальне провадження через смерть 3-річної дитини у лікарні

13:44, 18 серпня 2015
Новини регіонів
336

На Рівненщині відкрито кримінальне провадження за фактом смерті 3-річної дитини у лікарні.

062.ua

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, 17 серпня в реанімаційному відділенні Корецької районної лікарні померла 3-річна дівчинка з села Користь Корецького району.

Встановлено, що 15 серпня дівчинці стало зле. Батьки одразу ж відвезли її до лікаря, який обслуговує територію їхнього села. Після огляду та рекомендацій дитину забрали додому. Однак, до вечора стан дитини погіршився і її госпіталізували до Корецької районної лікарні, де діагностували двосторонню пневмонію та помістили до реанімації. Вранці 17 серпня дитина померла.

Читайте такожТерористи завдали артудару по Мар'їнці, важко поранено 5-місячну дитину

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter