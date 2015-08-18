В Одеській області планують перейти на систему електронних закупівель ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар сьогодні на прес-конференції, на якій була представлена стратегія реформування системи охорони здоров'я області на найближчі півроку.

Першочерговими кроками реформування, як зазначила Гайдар, буде максимальна прозорість закупівель ліків за державний рахунок у регіоні за допомогою нової системи електронних закупівель Prozorro.

«Є загальна програма про перехід на Prozorro у січні 2016 року, але ми плануємо зробити це вже нинішньої осені», - сказала Гайдар.

Як зазначив радник голови ОДА Саша Боровик, в регіоні до участі у реформуванні медичної системи вперше залучено неурядову організацію – благодійний фонд «Пацієнти України», який представляє більш як 120 громадських організацій. За його словами, у 1883 році перший канцлер Німеччини Отто Бісмарк провів у своїй країні медичну реформу, яка стала основоположною для медицини в ряді країн - Німеччині, Швейцарії, Чехії, США, Японії, Франції.

«Ми хочемо зробити щось на кшталт того, що й Бісмарк зробив тоді. У джунглях української бюрократії провести реформу дуже важко. Тому наші найголовніші друзі – неурядові організації», - наголосив Боровик.

За словами голови правління БФ «Пацієнти України» Дмитра Шерембея, один із першочергових кроків у здійсненні реформи охорони здоров'я області стане автономізація лікарень. Передбачається, що під час реалізації пілотного проекту лікарням нададуть можливість самостійно розпоряджатися державними коштами, виділеними на кожну конкретну установу, і оптимізувати їх.

«Це дозволить лікарям отримувати легальний дохід, а пацієнтам – легальні якісні послуги. Ще одним кроком стане запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом». Сьогодні в області за державний рахунок утримуються 17,741 тис. ліжкомісць, з яких 6,38 тис. – за кошти обласного бюджету. Ця цифра вдвічі перевищує кількість ліжок на таку ж кількість пацієнтів у Європі», - сказав Шерембей. За його словами, найчастіше людей тримають у стаціонарах безпідставно тільки для того, щоб не зменшувати кількість ліжок і отримувати на їх утримання фінансування з бюджету держави та області.

«Ми ламатимемо таку совкову систему і направляти ці кошти на лікування людей і оплату якісних послуг», - сказав голова БФ.

У присутності журналістів представники ОДА та «Пацієнтів України» підписали меморандум, згідно з яким громадські організації будуть залучені до всіх процесів, пов'язаних з реформуванням системи охорони здоров'я в області.