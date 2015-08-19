На Одещині всі лікарні будуть публікувати в он-лайні інформацію про наявність ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Дмитро Шерембей - голова правління благодійного фонду «Пацієнти України», що бере участь у реформуванні системи охорони здоров'я в області.

«Необхідна відкритість інформації про наявність ліків для пацієнтів. Для цього буде створено окремий портал, де кожен пацієнт зможе отримати інформацію про те, які ліки можна безкоштовно отримати в тому чи іншому медичному закладі. Відкрита інформація про наявність ліків у лікарнях дозволить максимально знизити ризик їх перепродажу лікарями», - сказав Шерембей.

Він пояснив, що в Україні склалася критична ситуація щодо доступності та відкритості медичних послуг. За його даними, громадяни щорічно додатково витрачають 40 млрд грн на купівлю ліків і послуг, оскільки в лікарнях їм кажуть, що ліків немає.

Шерембей навів як приклад дослідження фонду, проведені в одному з онкологічних центрів Києва. «Ми там не знайшли жодного пацієнта, який би при призначенні хіміотерапії отримав би хоч якийсь препарат за державний рахунок. Зрозуміло, що людей обманюють... Виявилося, що ліки були, але їх всі – а це на суму 28 млн грн – перепродали через аптеки цим же хворим, які перебувають у цій лікарні», - розповів він.

Передбачається, що вже восени портал для публікації даних про ліки відкриють на сайті облздраву, а за наявності технічних можливостей – і на сайтах лікарень. Голова фонду акцентував, що для багатьох пацієнтів доступ до якісних медикаментів – не питання зручного, комфортного існування, а питання життя і смерті.

Кожна лікарня публікуватиме відомості про наявність і кількість кожного медпрепарату в конкретний момент. Це необхідно для того, щоб кожна людина, вирушаючи до лікарні, знала, чи є в ній у потрібній кількості необхідні для нього ліки.

«Ця система робить лише можливим реалізувати право на безкоштовне лікування кожної людини. Загальний обсяг фінансування, який надходить в область, по суті досягає 2 млрд грн. Це колосальні гроші - загальний бюджет Міністерства охорони здоров'я становить 4 млрд грн. Тобто, ліки до лікарень надходять, просто люди їх не отримують. Щоб це зламати, потрібно всього лише зробити систему відкритою», - заявив Шерембей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники ОДА та благодійного фонду «Пацієнти України» підписали меморандум, згідно з яким громадські організації будуть залучені до всіх процесів, пов'язаних із реформуванням системи охорони здоров'я в області.