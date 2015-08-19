Сумська область прийняла на відпочинок дітей із зони АТО

Сумська область прийняла на відпочинок групу дітей із зони АТО / УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної ради.

Згідно із повідомленням, ще на початку липня до керівництва Сумської облради звернувся голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський з проханням прийняти дітей із Донеччини на період літніх канікул, тож це питання облрадою було опрацьоване і підтримане.

«Ми маємо дбати не лише про дітей із Сумщини, але й про тих, хто живе у зоні воєнного конфлікту. У нас красива природа, є річки, ліси. Такий різноманітний та активний відпочинок сприятиме фізичній та психологічній реабілітації дітей, а також – їх соціальній адаптації. Я сподіваюся, що діти залишаться задоволеними не лише відпочинком, а й тим, що змогли пізнати наш край, ознайомитися з пам’ятками історії та архітектури Сумської області», – зазначила під час відвідин місця відпочинку дітей заступник голови Сумської обласної ради Віра Лаврик.

Згідно із повідомленням, на Сумщину прибули 17 дітей віком від 7 до 16 років, які розмістилися у кімнатах готельного типу Хоружівського дитячого будинку, що в Недригайлівському районі.

«З дітьми із Донбасу працюють психологи з Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Хоружівського НВК. Для них розроблено план розважально-виховних заходів та свят, екскурсії Сумщиною. Загалом облрадою на утримання дітей, які прибули із тимчасово окупованої території Донецької області, Хоружівському дитячому будинку було додатково виділено майже 90 тисяч гривень. Вартість харчування на одну дитину в день складає 67,2 грн», – підкреслює прес-служба.