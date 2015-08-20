В Одеській області проведуть аудит всіх лікувальних установ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила радник голови Одеської ОДА Марія Гайдар. За її словами, почати аудит планується в перших числах вересня і провести упродовж місяця. Для цих робіт ОДА спробує задіяти професійних аудиторів, які погодяться це зробити на волонтерських засадах. Якщо залучити волонтерів не вдасться, передбачається залучити міжнародні гранти.

«Для аудиту буде створено комісію. Потім оприлюднимо результати», - сказала Гайдар.

За словами голови правління благодійного фонду «Пацієнти України» Дмитра Шерембея, який бере участь у реформуванні системи охорони здоров'я в області, мета аудиту – з'ясувати, куди йдуть бюджетні кошти.

«Кошти потрібно витрачати не на утримання напівзруйнованих будівель лікарень, які не виконують в результаті свого призначення, а на лікування пацієнтів», - акцентував Шерембей.

Радянська модель охорони здоров'я академіка Миколи Семашка, яка діє нині в Україні, колись була спрямована, в основному, на боротьбу з інфекційними захворюваннями. Проте зараз люди здебільшого вмирають не від інфекційних захворювань, а від діабету, онкології, серцево-судинних захворювань.

«Міф Радянського Союзу приносить у жертву 1,5 тис. пацієнтів на добу. Міф робить бідною систему і максимально її корумпує. Нині ця система пожирає кошти. Апарат управління системою має бути оптимізований на обласному рівні», - заявив Шерембей.

За його словами, в результаті реорганізації зарплата медиків у регіоні буде у 8 разів вищою за нинішню.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники ОДА та благодійного фонду «Пацієнти України» підписали меморандум, згідно з яким громадські організації будуть залучені у всі процеси, пов'язані з реформуванням системи охорони здоров'я в області.