В Одесі планують побудувати новітню бактеріологічну лабораторію

Як повідомили УНІАН у МОЗ, очільник Держсанепідслужби України Святослав Протас під час робочого візиту до Одеської області обговорив з виконавчим директором Українського науково-технологічного центру Куртісом Белаячем питання будівництва новітньої бактеріологічної лабораторії з рівнем безпеки BSL2 на базі ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України».

Протас вважає, що наявність в Одеській області бактеріологічної лабораторії, яка за рівнем оснащення відповідатиме найкращим європейським взірцям дозволить безпечно виявляти більшість збудників бактеріологічної природи.

Одеський лабораторний центр Держсанепідслужби України є одним з найкращих в країні. Заклад сертифікований ВООЗ і входить до національної мережі з діагностики ротавірусної інфекції, вірусних гепатитів, ентеровірусів та поліомієліту, ВІЛ-інфекції, грипу, кору, краснухи та інших актуальних вірусних інфекцій.