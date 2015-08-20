У Сумській області влітку оздоровилися та відпочили близько 47 тисяч дітей / Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної ради.

Згідно із повідомленням, цього року обласні депутати рішенням сесії розширили перелік пільгових категорій дітей, які мають право на оздоровлення та відпочинок за рахунок бюджетних коштів. До нього увійшли діти демобілізованих військовослужбовців, осіб рядового, начальницького складу та працівників, які брали участь в антитерористичній операції; діти, один з батьків яких загинув, постраждав або бере безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції та діти внутрішньо переміщених осіб. Було виділено додаткові кошти у розмірі 350 тис. грн для організації додаткової табірної зміни для цієї категорії дітей. Також завдяки рішенню облради вперше було виділено кошти в сумі 94 тис. грн на організацію оздоровлення дітей – вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Заступник голови облради Віра Лаврик вважає такий крок необхідним.

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За її словами, всіма формами оздоровлення та відпочинку в Сумській області цього літа охоплено майже 47 тис. дітей шкільного віку. Із них – 30 тис. 946 дітей пільгових категорій. А саме: 1 тис. 386 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 768 дітей-інвалідів; 6 тис. 743 дитини з багатодітних та малозабезпечених сімей; 597 дітей, постраждалих внаслідок ЧАЕС; 993 дитини, батьки яких загинули, постраждали або беруть участь у проведенні АТО; 397 дітей внутрішньо переміщених осіб; 11 тис. 338 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 232 безпритульні та бездоглядні дитини; 6 тис. 438 талановитих та обдарованих дітей; 1 тис. 607 дітей працівників АПК.

«У 22 позаміських таборах оздоровилися понад 10 тис. дітей. У 651 таборах праці та відпочинку, пришкільних та профільних таборах відпочинковими послугами охоплено близько 36 тис. дітей. Протягом 9 тематичних змін у наметових таборах відпочила та оздоровилася 1 тис. 61 дитина», – йдеться у повідомленні.

Також діти Сумщини мали можливість відпочити та оздоровитися у всеукраїнських таборах. Протягом 9 тематичних змін 172 дитини пільгових категорій оздоровлювалися у таборі «Молода гвардія», що знаходиться в Одесі на узбережжі Чорного моря. Ще 8 дітей (1 дитина, батько якої загинув, ще 7 дітей, батьки яких знаходяться в АТО чи постраждали під час АТО) пройшли оздоровлення протягом двох змін у Міжнародному дитячому центрі «Артек», який зараз знаходиться на території бази відпочинку «Пуща Озерна» в Київській області.