У літніх таборах Львівщини відпочиватимуть діти зі сходу країни
14:26, 19 серпня 2015Новини регіонів
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До Львова сьогодні прибули 40 дітей зі сходу країни, які упродовж тижня відпочиватимуть у літніх таборах області.
Приїзд дітей було організовано в рамках ініціативи „Єдина країна” управлінням молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради / Фото: УНИАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, приїзд дітей було організовано в рамках ініціативи „Єдина країна” управлінням молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради.
Діти зі Слов’янська та Кривого Рогу відпочиватимуть у гірському таборі села Розлуч Турківського району.
Після тижневого відпочинку в горах та екскурсій Львовом діти повернуться додому.
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