У літніх таборах Львівщини відпочиватимуть діти зі сходу країни

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, приїзд дітей було організовано в рамках ініціативи „Єдина країна” управлінням молоді, сім’ї та спорту Львівської міської ради.

Діти зі Слов’янська та Кривого Рогу відпочиватимуть у гірському таборі села Розлуч Турківського району.

Після тижневого відпочинку в горах та екскурсій Львовом діти повернуться додому.