Міністерству оборони повернули незаконно відчужений санаторій в Одеській області
14:09, 20 серпня 2015Новини регіонів
103
Вищий господарський суд України повернув у власність Міністерства оборони незаконно відчужений санаторій в Одеській області на узбережжі Чорного моря.
Суд повернув Міноборони незаконно відчужений санаторій в Одеській області вартістю 1,5 млн грн / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за рішенням суду у володіння Міноборони повернуто нерухоме майно площею 1 тис. 350 кв. м загальною вартістю близько 1,5 млн грн, що розташоване на земельній ділянці в Одеській області на узбережжі Чорного моря та призначено для реабілітації і відпочинку військовослужбовців, у тому числі учасників антитерористичної операції.
У ході судового засідання підтверджено, що вказане майно протиправно утримувалось приватною підприємницькою структурою та незаконно використовувалось з 2005 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter