На Київщині міліція вилучила партію метадону

Як повідомляється на сайті МВС України, співробітники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків спільно зі працівниками СБУ перекрили міжрегіональний канал постачання наркотичного засобу на територію столичної області в особливо великих розмірах.

Як повідомив заступник начальника міліції Київської області Дмитро Головін, правоохоронці під час проведення слідчо-оперативних заходів на території Макарівського району затримали 27-річного жителя міста Славутич (Київська область), у якого виявили та вилучили психотропну речовину – 420 грамів метадону.

"За цінами "чорного ринку" вартість товару становить більш як 2 мільйони гривень", - зазначили у міліції.

Зловмисника, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів і вважає себе кримінальним авторитетом, затримано в порядку ст.208 КПК України, йдеться в повідомленні.

Наркотичний засіб вилучено як речовий доказ і направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

У повідомленні зазначається, що за даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

"Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації каналу збуту вилученого наркотичної речовини на території Київщини", - зауважили в МВС.