У лікарнях Києва знаходиться 1 хворий на лептоспіроз, ще 8 пацієнтів - під підозрою

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту охорони здоров’я КМДА з посиланням на в.о. директора департаменту Аллу Арешкович.

«Шість пацієнтів знаходяться в інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні №4 та ще троє – в Олександрівській лікарні. Поки що лабораторні дослідження точно підтвердили діагноз лише одного з них. Він вже почувається добре та готується до виписки. В інших пацієнтів лікарі очікують аналіз РМАЛ (реакція мікро-аглютинації лептоспір), а поки хворі отримують всю необхідну специфічну антибактеріальну терапію», - поінформувала Арешкович.

За її словами, загалом за 7 місяців 2015 року в столиці зареєстровано 7 підтверджених випадків хвороби на лептоспіроз. Двоє людей від цієї хвороби померли у серпні.

У департаменті нагадують, що лептоспіроз – це гостра інфекційна хвороба. Зараження людей здійснюється через ушкоджену шкіру та слизові оболонки при купанні у водоймах зі стоячою водою, при вживанні сирої води із природних водойм, молока та м’яса заражених тварин.

Захворювання починається гостро, з проявів начебто звичайної застуди: підвищення температури до 39-39,5°C, яка наступні 6-10 днів зберігається на високому рівні. Інтоксикаційний синдром – сильна загальна слабкість, головний біль, біль у м’язах, нудота, блювота.

Діагноз лептоспіроз встановлюють лікарі на підставі клінічної картини захворювання, епіданамнезу та лабораторних досліджень.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня Міністерство охорони здоров’я попередило, що в Україні почастішали випадки захворювання на лептоспіроз.

Так, за останніми даними Центру з контролю та моніторингу захворювань МОЗ, за червень цього року в Україні зафіксовано 22 таких випадки, із них найбільше - у Хмельницькій, Сумській областях та в м. Києві.

Оскільки переносниками лептоспір в природі є, зокрема, гризуни (щурі, миші), столична влада доручила комунальникам провести додаткові дератизаційні заходи на міських пляжах.