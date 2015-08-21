На Дніпропетровщині працівники фармфірм виробляли підроблені ліки
11:04, 21 серпня 2015Новини регіонів
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У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України спільно з міліціонерами викрили двох працівників фармацевтичних фірм, які налагодили виробництво, зберігання і реалізацію підроблених ліків на основі етилового спирту.
У Дніпропетровській області викрили співробітників фармфірм, які налагодили виробництво підроблених ліків / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час обшуків в офісах та складських приміщеннях декількох приватних підприємств вилучено дві лінії з виготовлення фальсифікату медичних препаратів, понад 100 тис. флаконів виготовленої продукції, більш як 200 декалітрів технічних спиртовмісних матеріалів, підроблену фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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