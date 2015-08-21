На Дніпропетровщині працівники фармфірм виробляли підроблені ліки

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час обшуків в офісах та складських приміщеннях декількох приватних підприємств вилучено дві лінії з виготовлення фальсифікату медичних препаратів, понад 100 тис. флаконів виготовленої продукції, більш як 200 декалітрів технічних спиртовмісних матеріалів, підроблену фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.