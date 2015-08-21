В Одесу доставлено 29 бійців, поранених в зоні АТО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, військовослужбовців доставили літаком, з 29 осіб 4 – у тяжкому стані.

Військовослужбовців кількома машинами швидкої допомоги транспортували з аеродрому - до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.