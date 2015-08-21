В Одесу доставлено 29 бійців, поранених в зоні АТО

16:17, 21 серпня 2015
Новини регіонів
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В Одесу сьогодні доставлені 29 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

раненый Медики Центрального госпиталя в Киеве принимают раненых из зоны АТО / Фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.

За його словами, військовослужбовців доставили літаком, з 29 осіб 4 – у тяжкому стані.

Військовослужбовців кількома машинами швидкої допомоги транспортували з аеродрому - до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

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