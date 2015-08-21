В Одесу доставлено 29 бійців, поранених в зоні АТО
16:17, 21 серпня 2015Новини регіонів
485
В Одесу сьогодні доставлені 29 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесу доставлені 29 бійців, поранених в зоні АТО / Фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook написав волонтер Андрій Танцюра.
За його словами, військовослужбовців доставили літаком, з 29 осіб 4 – у тяжкому стані.
Військовослужбовців кількома машинами швидкої допомоги транспортували з аеродрому - до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter