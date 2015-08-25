У Сумах учасникам АТО передали реанімобіль

Як передає кореспондент УНІАН, автомобіль швидкої медичної допомоги на базі мікроавтобусу «Фольксваген» дообладнали всім необхідним та вже цього тижня відправлять на передову.

Під час урочистого заходу 268 військовослужбовців також отримали посвідчення учасника бойових дій та заохочувальні відзнаки Генерального штабу Збройних сил України – нагрудні знаки «Учасник АТО».