В Одеській області 16-річна мати викинула свою новонароджену дитину

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 22 серпня в Саратський районний відділ міліції надійшло повідомлення від гінеколога, що в пологовий будинок з місця проживання доставлено 16-річну жительку села Плахтіївка. Встановлено, що жінка перебувала в закладі, на обліку як майбутня породілля, але коли її госпіталізували в пологовий будинок, плід уже був відсутній.

«За словами дівчини, дитину вона народила в туалеті, де її й залишила. Слідчо-оперативна група у вигрібній ямі виявила тіло немовляти, яке направлено на судово-медичну експертизу», - повідомили в главку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) КК України. Такі дії тягнуть за собою покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Слідство триває.