На "Гемопласт" підкинули муляж вибухового пристрою

Як повідомили УНІАН у Білгород-Дністровському райвідділі міліції Одеської області, 24 серпня о 20.40 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Білгород-Дністровський на вулиці Маяковського біля центрального входу підприємства «Гемопласт» охоронець під час обходу території виявив підозрілий предмет.

Цей предмет був червоного кольору, циліндричної форми приблизно 30 см завдовжки і 8 см у діаметрі, зі світлодіодною лампою.

«З нього стирчали дроти, світилася лампочка. Усе було так, немов вибуховий пристрій зараз приведуть у дію», - зазначили в райвідділі.

Для забезпечення пожежної і техногенної безпеки на місце також було направлено пожежно-рятувальне відділення.

«Предмет знешкоджено за допомогою робота і гідродинамічної гранати. Він виявився не вибухонебезпечним», - зазначили в райвідділі, додавши, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Довідка УНІАН. ПАТ «Гемопласт», засноване в 1973 році, є виробником медичних виробів з полімерних матеріалів. Зокрема, підприємство виробляє шприци разового застосування та пристрої для переливання крові та розчинів, катетери, зонди, медико-лабораторні вироби тощо.