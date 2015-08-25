У Києві біля дитячого майданчика хлопчик знайшов гранату

11:12, 25 серпня 2015
Новини регіонів
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У Києві біля дитячого майданчика хлопчик знайшов гранату.

www.thefamilylawco.co.uk

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Києві.

"Мама дитини повідомила правоохоронцям: у траві на прибудинковій території її син знайшов предмет схожий на бойову гранату", - сказано у повідомленні.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група Дніпровського райуправління міліції та фахівці вибухотехнічної служби.

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Заявниця розповіла, що вони із сином вийшли на вечірню прогулянку. Спочатку хлопчик грався на дитячому майданчику у дворі, а пізніше повідомив, що у траві побачив гранату. Місце небезпечної знахідки хлопчик відразу показав мамі.

Вибухотехніки оглянули схожий на бойову гранату предмет і розрядили його. Корпус і запал направлено на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України в Києві.

Слідчим відділом Дніпровського РУ відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За даним фактом проводиться подальша перевірка.

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