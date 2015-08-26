В Одеській області породілля померла через помилковий діагноз

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що в грудні 2014 року до медичного закладу звернулася 23-річна вагітна жінка зі скаргою на погане самопочуття, біль у нижній частині живота.

Після первинного огляду жінки, який тривав майже 3 години, без результатів аналізів, медик поставив діагноз «харчове отруєння». «Діагноз виявився помилковим. Лише наступного дня, після різкого погіршення стану пацієнтки, інші лікарі поставили правильний діагноз і вагітну жінку терміново прооперували. Однак через несвоєчасне надання медичної допомоги жінка померла в післяопераційній палаті», - розповіли в прес-службі.

Цього тижня прокуратура повідомила про підозру лікарю-гінекологу районної лікарні у неналежному виконанні професійних обов'язків.