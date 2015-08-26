У Миколаївській області розслідують незаконну приватизацію дитячого табору на березі моря

Прокуратура Миколаївської області почала кримінальне провадження за фактом незаконної приватизації дитячого оздоровчого табору, розташованого на земельній ділянці чорноморського узбережжя площею 1,2 га в м. Очаків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області розпочато кримінальне провадження 21 серпня.

Встановлено, що всупереч вимогам законодавства, незважаючи на розташування об'єкта на першій лінії від моря на відстані 20 м від міського дитячого пляжу, Миколаївська облрада зазначений табір внесла до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.

Надалі табір був незаконно приватизований і чиновники облдержадміністрації уклали договір купівлі-продажу на зазначене майно з товариством з обмеженою відповідальністю, повідомили в прокуратурі.

Вартість об'єкта становить близько 1,5 млн грн.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 233 і ч. 2 ст. 364 КК України (незаконна приватизація державного, комунального майна, зловживання владою або службовим становищем).

Наразі досудове розслідування триває.