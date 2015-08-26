У Вінницькій області 11-річна дівчинка постраждала від укусу змії

В смт Чечельник Вінницької області в результаті укусу змії госпіталізовано 11-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС у Вінницькій області, 26 серпня о 12:55 до служби порятунку «101» смт Чечельник надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що в центральну районну лікарню була доставлена дитина, яку вкусила змія.

Як з'ясувалося, дівчинка їхала на велосипеді і випадково, не помітивши плазуна, наїхала на нього. Після цього змія відразу кинулася дитині на ногу і вкусила.

За словами постраждалої, це була гадюка.

В даний час дівчинка знаходиться під наглядом лікарів у реанімаційному відділенні центральної районної лікарні смт Чечельник.

Стан дитини медики оцінюють як задовільний.