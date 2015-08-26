У Львівській області захворіли малярією дві людини, які перебували за кордоном

У Львівській області у серпні зареєстровано два випадки захворювання малярією у жителів міста Дрогобич, які тимчасово перебували в Судані та Анголі.

Про це УНІАН повідомили у Львівському обласному центрі Держсанепідслужби України.

Зараз хворі перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.

Ці два випадки захворювання малярією зафіксовані в області з початку року.

Протягом 2014 року в області зареєстровано 4 випадки захворювання малярією. Всі випадки були після перебування громадян за кордоном.