У Львівській області захворіли малярією дві людини, які перебували за кордоном
17:59, 26 серпня 2015Новини регіонів
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Зараз хворі перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
Протягом 2014 року в області зареєстровано 4 випадки захворювання малярією. Всі випадки були після перебування громадян за кордоном / Фото: liveinternet.ru
У Львівській області у серпні зареєстровано два випадки захворювання малярією у жителів міста Дрогобич, які тимчасово перебували в Судані та Анголі.
Про це УНІАН повідомили у Львівському обласному центрі Держсанепідслужби України.
Зараз хворі перебувають на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
Ці два випадки захворювання малярією зафіксовані в області з початку року.
Протягом 2014 року в області зареєстровано 4 випадки захворювання малярією. Всі випадки були після перебування громадян за кордоном.
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