Столична влада закликає жителів Києва долучитися до обговорення програми "Здоров’я киян"

Киян запрошують долучитися до обговорення проекту міської цільової комплексної програми «Здоров’я киян» на 2016-2018 роки.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Програма «Здоров’я киян» – це чітка, зрозуміла та прозора система заходів, цілей і завдань столичної галузі охорони здоров’я, підготовлена фахівцями з урахуванням потреби в межах асигнувань за відповідними напрямами», – розповіла в.о. директора Департаменту охорони здоров’я Алла Арешкович.

За її словами, проект програми «Здоров’я киян» на 2016-2018 роки відрізняється від попередніх аналогічних програм: у новий документ закладено інвестиційну складову, враховано стратегію реорганізації галузі на даному етапі, витрати на покращення матеріально-технічної бази, оновлення ресурсів тощо.

Також детальніше виписані заходи з медичного забезпечення киян із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями, ВІЛ-інфікованих, хворих на туберкульоз, неврологічних та онкологічних хворих. З’явилися й зовсім нові напрями. Наприклад, забезпечення лікарськими засобами, специфічною терапією, лікувальним харчуванням киян, хворих на орфанні (рідкісні) захворювання, створення судинних центрів тощо.

Важливими також є і передбачене Програмою підвищення рівня екстреної медичної допомоги, покращення забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста і кадрова політика.

Ознайомитися з проектом Міської цільової комплексної програми «Здоров’я киян» на 2016-2018 роки, висловити свої думки, пропозиції та зауваження можна на офіційному сайті Департаменту охорони здоров’я КМДА: http://health.kievcity.gov.ua/content/obovorennya.html.