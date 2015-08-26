Киев накрыло дымом: закрывайте окна и не выходите на улицу

Так дымом заволокло Оболонь, Шевченковский, Подольский, Печерский, Голосеевский районы, Святошино, Виноградарь и Борщаговку, пишет kiev.vgorode.ua.

Жители Троещины также недовольны дымом. "На горизонте со стороны Погребов (Бровары) непонятная дымка", - передает паблик Троещина ВК.

КГГА предупреждает: закрывайте окна и не выходите на улицу

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает! В связи с изменением погодных условий возникла вероятность распространения на некоторые районы города Киева продуктов горения пожара, возникшего в Киевской области (торфяники горят вблизи Ирпеня, Бучи, Горенки и Гостомеля).

Специалисты рекомендуют закрыть окна, осуществлять проветривание помещений в вечернее и ночное время. Ограничить прогулки детей, а в случае необходимости использовать влажные повязки для защиты органов дыхания.

В случае ухудшения состояния здоровья, немедленно обращаться в лечебные учреждения.

В даный момент Санстанция выехала на замеры воздуха. Ожидается, что направление ветра, которое принесло на улицы города дымку, поменяется только к обеду завтрашнего дня.