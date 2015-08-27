Українському товариству сліпих повернуто базу відпочинку в Козині
Прокуратура Київської області в суді апеляційної інстанції домоглася повернення у власність Київського учбово-виробничого підприємства №3 Українського товариства сліпих бази відпочинку, що знаходиться у смт Козин на Київщині.
Cуд повернув Українському товариству сліпих базу відпочинку в смт. Козин на Київщині / Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, у 2010 році колишній директор вказаного товариства незаконно продав частину оздоровчого закладу, призначеного для оздоровлення інвалідів із вадами зору, іншим громадянам.
Рішенням Обухівського районного суду Українському товариству сліпих було відмовлено у визнанні права власності та поверненні бази відпочинку «Івушка».
Не погоджуючись із таким рішенням суду, прокуратура Київської області подала апеляційну скаргу.
Апеляційний суд Київської області підтримав позицію прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції, повернувши у власність Київського учбово-виробничого підприємства №3 УТОС право власності на базу відпочинку в смт. Козин.