В Житомирській області майже третина шкіл не мають водопроводів та водовідведення – облсес

Про це кореспондента УНІАН повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, напередодні нового навчального року спеціалісти СЕС інспектують заклади освіти у складі районних та міських комісій з перевірки готовності шкіл.

За даними облСЕС, проблемним питанням для ряду шкіл є водозабезпечення та водовідведення: в області 211 шкіл забезпечуються водою для питних та господарських потреб з колодязів. При цьому не каналізованими є 209 закладів.

Загалом у новому навчальному році на Житомирщині відкриються 753 загальноосвітні навчальні заклади, з яких 21 не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам за станом матеріально-технічної бази.

Крім того, капітальні ремонти та реконструкцію необхідно зробити у 40 загальноосвітніх навчальних закладах.

Також фахівці СЕС виявили, що у новому навчальному році 46 шкіл не мають власних харчоблоків. Окрім того, 15 харчоблоків не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.