Майже 90% киян вважають, що у столиці значні проблеми з екологією

Майже 90% киян вважають проблему екології актуальною для столиці / Фото УНИАН

Як повідомив у ході прес-конференції заступник директора соціологічного центру Research and Branding Group Олексій Ляшенко, дане дослідження проводилося з 12 по 19 червня в столиці України.

«88% жителів Києва вважають питання екології для столиці дуже актуальними. Лише 5% вважають, що екологія не є проблемою, і ще 5% вважають, що це частково проблема, а частково – ні», - сказав Ляшенко.

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Він також повідомив, що, згідно з опитуванням, 57% жителів столиці вважають основною проблемою забруднення атмосфери, проте зазначив, що опитування проводилося після пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» під Києвом, а це могло вплинути на думку киян.

Крім того, опитування свідчить про те, що на другому місці серед екологічних проблем, які турбують жителів Києва, стоїть питання забруднення водойм (цим стурбовані 46% опитаних). Далі за важливістю для киян йде проблема забруднення лісів і парків – 28%, техногенні катастрофи – 27% і забруднення ґрунту – 17%. Проблемою підвищеного рівня радіації стурбовані 13% опитаних, а парниковий ефект викликає занепокоєння лише у 7% киян.

Довідка УНІАН. Згідно з даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії по Києву, на середину липня в атмосферному повітрі було виявлено концентрації шкідливих речовин, що в рази перевищують середньодобові гранично допустимі норми. За рівнем забруднення ангідридом ситуація в Києві характеризується як неприпустима, а за ступенем небезпеки – як помірно небезпечна й небезпечна. Основною причиною забруднення повітря експерти називають відпрацьовані гази автотранспорту.

З метою недопущення погіршення ситуації мер Києва розпорядився запровадити у столиці спеціальний режим і вжити низку заходів, зокрема, заборонити рух вантажного транспорту на вулицях міста, забезпечити щоденне поливання проїжджої частини і тротуарів вулиць, а також прибудинкових територій та зелених зон.