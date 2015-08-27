У Луганській області через обстріли бойовиками поранено 2 мирних громадян

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Згідно з повідомленням, за минулу добу, 26 серпня, уздовж лінії розмежування в Луганській області вогнева агресія терористів різко зросла. Бойовики "накрили" сильним вогнем смт Станиця Луганська, селища Троїцьке та Кримське.

В результаті мінометного обстрілу селища Кримське Новоайдарського району було поранено командира відділення роти 24-ї механізованої бригади, повідомили в ОВЦА.

По Станиці Луганській бойовики стріляли з 21:00 до 1:00 з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних і протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті поранено двох військовослужбовців 128-ї бригади.

На вул. Ломоносова на трьох будинках згоріла покрівля, ще один будинок згорів вщент. На вул. Радянській, 22, було перебито газопровід - 1200 жителів залишилися без газу. Також у лісосмузі між селами Вільхове і Болотене підірвалися на «розтяжці» двоє мирних громадян 1957 і 1958 років народження. Постраждалих доставлено в лікарню, йдеться в повідомленні.

Село Болотене з 5:00 до 5:30 обстрілювали з важких 120-мм мінометів.

«Сьогодні о 7:20 по Троїцькому стріляв танк. Зараз з'ясовуємо подробиці, - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. - Бойовики різко посилили вогневу агресію. Вони почали нахабно обстрілювати Луганську область із забороненої домовленостями зброї навіть вдень, що свідчить про те, що вони продовжують ескалацію, незважаючи на чергові Мінські угоди».