У Луганській області через обстріли бойовиками поранено 2 мирних громадян

10:45, 27 серпня 2015
Новини регіонів
26

У Луганській області через обстріли бойовиками поранено 3 військовослужбовців і 2 мирних громадян.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Згідно з повідомленням, за минулу добу, 26 серпня, уздовж лінії розмежування в Луганській області вогнева агресія терористів різко зросла. Бойовики "накрили" сильним вогнем смт Станиця Луганська, селища Троїцьке та Кримське.

В результаті мінометного обстрілу селища Кримське Новоайдарського району було поранено командира відділення роти 24-ї механізованої бригади, повідомили в ОВЦА.

По Станиці Луганській бойовики стріляли з 21:00 до 1:00 з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, автоматичних і протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. В результаті поранено двох військовослужбовців 128-ї бригади.

На вул. Ломоносова на трьох будинках згоріла покрівля, ще один будинок згорів вщент. На вул. Радянській, 22, було перебито газопровід - 1200 жителів залишилися без газу. Також у лісосмузі між селами Вільхове і Болотене підірвалися на «розтяжці» двоє мирних громадян 1957 і 1958 років народження. Постраждалих доставлено в лікарню, йдеться в повідомленні.

Село Болотене з 5:00 до 5:30 обстрілювали з важких 120-мм мінометів.

«Сьогодні о 7:20 по Троїцькому стріляв танк. Зараз з'ясовуємо подробиці, - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука. - Бойовики різко посилили вогневу агресію. Вони почали нахабно обстрілювати Луганську область із забороненої домовленостями зброї навіть вдень, що свідчить про те, що вони продовжують ескалацію, незважаючи на чергові Мінські угоди».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter