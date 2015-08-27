Двоє громадян Німеччини намагалися незаконно вивезти з України новонароджену дівчинку

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, у пункті пропуску «Краковець» (Львівська область) сьогодні вночі прикордонники затримали двох громадян Німеччини. У салоні автомобіля, окрім чоловіка та жінки, їхало двоє їх неповнолітніх дітей, громадян Німеччини, а також новонароджене немовля віком 4 дні від народження. Автомобіль прямував у напрямку Польщі. Глава сім`ї заявив охоронцям кордону, що це немовля – його дитина від українки, з якою він планує одружитися. Для паспортного контролю чоловік надав свідоцтво про народження дитини, а також нотаріально завірену заяву матері-українки про дозвіл на вивіз дитини за кордон.

"Однак, в українських прикордонників викликав підозру той факт, що німець досі ніколи не був в Україні. А його так звана «українська дружина» - жодного разу не виїжджала до Європи. Отож «пара» між собою зустрітися не могла. Зараз тривають заходи щодо перевірки законності видачі наданих на паспортний контроль документів на вивіз дитини за кордон та встановлення особи і місця проживання матері немовляти”, - зазначається у повідомленні.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення щодо можливої торгівлі людьми повідомлено слідчі підрозділи органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.