На Прикарпатті двох людей покусали змії

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області 26 серпня через укуси змій на лікарняні ліжка потрапило 2 людей.

О 16:10 в реанімаційне відділення Долинської центральної районної лікарні госпіталізовано 21-річну жительку села Вишків Долинського району. Змія вкусила жінку в ліву ногу, стан потерпілої середньої важкості.

Вже через дві години в дитяче реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні привезли 8-річного хлопчика, жителя села Великий Рожин Косівського району. Плазунка вжалила його у нижній правий гомілковий суглоб, стан потерпілого середньої важкості.

Довідка УНІАН. Цього року в області зафіксовано уже більше сорока випадків травмування людей плазунами.