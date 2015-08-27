62 автоколони гуманітарної допомоги вже відправив Штаб Ахметова в Донецьк

Рівно рік тому, 27 серпня 2014 року, на стадіон «Донбас Арена» прибула перша автоколона з гуманітарною допомогою від Штабу Ріната Ахметова. Вона доставила 60 тонн продуктів для мирних жителів непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Допомога Штабу тоді отримали і продовжують отримувати найбільш вразливі категорії населення – люди похилого віку, інваліди, багатодітні сім'ї, сироти і т. д.

Сьогодні обсяги допомоги, яка доставляється в Донецьк, становлять 600-1200 тонн продуктів на тиждень. Допомога доставляється невеликими колонами по 15 машин, а рух однієї автоколони з Дніпропетровська до Донецька в середньому займає 15 годин. Найбільш складним і довгим виявився маршрут через Артемівськ – він тривав «рекордні» 50 годин.

За час роботи донецький логістичний центр Штабу Ахметова перетворився в справжній гуманітарний хаб, на якому приймається, розфасовується і перерозподіляється допомога по 32 пунктах видачі. Ці пункти розташовані в 17 містах на підконтрольних територіях. У ті села і селища, у яких немає можливості відкрити стаціонарні пункти видачі, допомогу доставляють мобільні бригади волонтерів.

Як змінилася система приймання та обробки гуманітарного вантажу на стадіоні «Донбас Арена» за рік роботи, розповів Андрій Санін, керівник логістичного центру (працівник ФК «Шахтар»):

«Коли 27 серпня 2014 року до нас зайшли перші 3 фури, всі ми були в стані легкої паніки, бо взагалі не розуміли, що це таке, надання гуманітарної допомоги, так і запитати було ні в кого – на той момент в Донецьку ще не було нікого з міжнародних гуманітарних місій. Але так як ФК «Шахтар» завжди орієнтувався на результат, то ми просто відкинули всі хвилювання і взялися за вирішення поставлених перед нами завдань.

Виявилося, що великі площі стадіонних парковок ідеально підходять для прийому колон з гуманітарним вантажем. Наш абсолютний рекорд в цьому плані – прийняті за один раз 47 двадцятитонних вантажівок, кожна з яких була розвантажена менш ніж за 30 хвилин. Ми навчилися використовувати під зберігання палет кожен вільний метр внутрішньостадіонних площ, забезпечуючи при цьому ідеальний температурний режим для зберігання продуктів.

Читайте такожБільше 27 тисяч батьків-одинаків отримують допомогу від Гуманітарного штабуМи створили типову модель центру видачі гуманітарної допомоги, що включає в себе не тільки ефективне зонування, але і строгі стандарти обслуговування благоотримувачів, і тиражували її на всі пункти видачі допомоги Штабу Ріната Ахметова.

За минулий рік було зроблено дуже багато, і, не приховую, нам приємно отримувати подяки від людей, які отримують допомогу, і визнання міжнародних гуманітарних місій, які після візиту на Арену кажуть: «Більш ефективної системи надання гуманітарної допомоги ми ще не зустрічали».

З 27 серпня 2014 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова відправив до Донецька 62 автоколони. Це 2 056 великовантажних автомобілів, які доставили 41 000 тонн продуктів. Завдяки чому в зоні АТО було видано 3 662 619 дорослих і 259 097 дитячих продуктових наборів.