На Закарпатті розслідують забруднення річки Боржава стічними водами з тубдиспансеру

На Закарпатті прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення річки Боржава, що протікає через значну частину області, стічними водами з туберкульозного диспансеру, розташованого в Іршавському районі Закарпаття.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів та зв’язків з громадськістю прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, за дорученням прокурора Закарпатської області Володимира Янка прокуратурою Іршавського району розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 КК України).

До прокурора області звернулися мешканці села Довге Іршавського району Закарпатської області зі скаргою на те, що протягом тривалого часу каналізація місцевого туберкульозного диспансеру витікає в річку Боржава та, відповідно, забруднює її.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури Іршавського району у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування.