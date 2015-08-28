В Одесі в комунальному закладі вилучили понад 1 тис. пігулок забороненого наркотика

В Одесі правоохоронці виявили в комунальному закладі понад 1 тис. пігулок наркотичного засобу, обіг якого в Україні суворо обмежений.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, працівниками регіонального управління протидії незаконному обігу наркотиків у рамках кримінального провадження за фактом збуту наркотичних речовин затримано 37-річного одесита. Останній брав участь у державній програмі замісної підтримуючої терапії.

«Він щодня отримував в медичному центрі наркотичний лікарський засіб - «Бупренорфін», обіг якого обмежено на території України. Проте зазначений препарат не вживав, а виносив з метою подальшого збуту. Приморським районним судом Одеси стосовно правопорушника обрано запобіжний захід - тримання під вартою», - повідомили у відділі.

Встановлено, що працівники цього медичного центру, відповідно до ліцензійних умов провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не мали права зберігати наркотичні засоби. Тим не менш, вони порушували правила і зберігали наркотичні лікарські засоби.

Встановлено, що безпосередню діяльність з призначення, видачі та обліку наркотичних засобів у цьому медичному закладі здійснювали 5 працівників.

Правоохоронці провели обшук приміщень, які використовувалися комунальним закладом для проведення замісної терапії. Вилучені наркотичні лікарські засоби: «Бупрен ІС» - 181 пігулка, «Бупрен ІС» - 58 пігулок, «Метадол» - 46 пігулок, «Метадол» - 136 пігулок, «Метадол» - 474 пігулки, «Бупренорфін гідрохлорид» - 66 ампул, «Трамадол» - 45 капсул, психотропні лікарські засоби «Сібазон» - 58 ампул, отруйні лікарські засоби «Клофелін ін'єкційний» - 18 ампул. Також виявлена недостача 5 доз наркотичного лікарського засобу «Метадол».

Вилучені препарати арештовані. Розслідування триває.