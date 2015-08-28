У Донецькій області від удару струмом загинув 2-річний хлопчик

У м. Красний Лиман Донецької області від удару струмом загинув 2-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, трагедія сталася увечері 27 серпня.

«Дитина гралася вдома з кошеням, бігаючи по кімнатах. Мати, її подруга і бабуся в цей час в одній із кімнат дивилися телевізор. Раптом вони почули звук падіння, і вибігли в іншу кімнату, де побачили на підлозі хлопчика. Жінки намагалися привести дитину до тями, але не змогли», - йдеться в повідомленні.

Попередня причина смерті – ураження струмом, повідомили в прокуратурі.

За фактом смерті малолітньої дитини розпочато кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Як зазначили в прокуратурі, за результатами проведення першочергових слідчих дій встановлено, що 26-річна мати дитини офіційно не працює і зловживає спиртними напоями. Сусіди характеризують сім'ю як соціально неблагополучну.

Наразі слідчі дії тривають. Досудове розслідування проводить Краснолиманський міськвідділ ГУМВС України в Донецькій області.

Краснолиманська міжрайонна прокуратура Донецької області здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за фактом смерті 2-річного хлопчика.