У Мар'їнці поранений 7-річний хлопчик

Через обстріл Мар'їнки знову постраждала дитина. 7-річний Міша отримав серйозне осколкове поранення волосистої частини голови. Він потрапив під обстріл на вулиці.

Зараз хлопчик знаходиться в Курахівській лікарні, в результаті проведення рентгенодіагностики в черепі виявлено уламок діаметром в 1 см. На даний момент вирішується питання транспортування пацієнта. Лікарі викликали санавіацію з Краматорська.

Читайте такожШтаб Ахметова завершив програму літнього оздоровлення для дітей«Дізнавшись про трагедію, співробітники Гуманітарного штабу зв'язалися з лікарем. Зараз Міша не потребує додаткових медикаментах. Після транспортування буде визначена подальша тактика лікування. При необхідності Штаб готовий оперативно підключитися і надати необхідні препарати»,– повідомила Юлія Герасименко, фахівець напряму «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова вже допоміг у лікуванні 48 пораненим дітям. Зараз під супроводом Штабу знаходиться 94 дитини з пораненнями.