У Чернігівській області затримано начальника військового госпіталю
10:05, 31 серпня 2015Новини регіонів
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Співробітники Служби безпеки України і прокуратури затримали за одержання 2 тис. дол. хабаря начальника медичної служби Чернігівського військового госпіталю і лікаря Центральної військово-лікарської комісії.
У Чернігівській області за одержання 2 тис. дол. хабара затриманий начальник військового госпіталю / 1i.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ці кошти медики вимагали у військовослужбовця за вирішення питання щодо звільнення його з військової служби за станом здоров'я.
В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України обом військовослужбовцям оголошено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Триває досудове розслідування.
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