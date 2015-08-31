У Чернігівській області затримано начальника військового госпіталю

У Чернігівській області за одержання 2 тис. дол. хабара затриманий начальник військового госпіталю / 1i.com.ua

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ці кошти медики вимагали у військовослужбовця за вирішення питання щодо звільнення його з військової служби за станом здоров'я.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України обом військовослужбовцям оголошено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення. Триває досудове розслідування.