СЕС заборонила купатися на всіх 11 комунальних пляжах Києва

За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись.

За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись / Фото УНИАН Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління Держсанепіслужби України в м. Києві. Зазначається, що відповідні листи про заборону купання направлено керівництву КП «Плесо». Читайте такожУ лікарнях Києва знаходиться 1 хворий на лептоспіроз, ще 8 пацієнтів - під підозрою Йдеться про пляжі: «Чорторий», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Вербний» та пляж «Пуща-Водиця».

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