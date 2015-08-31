СЕС заборонила купатися на всіх 11 комунальних пляжах Києва

10:20, 31 серпня 2015
Новини регіонів
70

За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись.

Фото УНИАН За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись / Фото УНИАН

Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління Держсанепіслужби України в м. Києві.

Зазначається, що відповідні листи про заборону купання направлено керівництву КП «Плесо».

Читайте такожУ лікарнях Києва знаходиться 1 хворий на лептоспіроз, ще 8 пацієнтів - під підозрою

Йдеться про пляжі: «Чорторий», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Вербний» та пляж «Пуща-Водиця».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter