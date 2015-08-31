СЕС заборонила купатися на всіх 11 комунальних пляжах Києва
10:20, 31 серпня 2015Новини регіонів
70
За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись.
За результатами лабораторних досліджень води на 11 міських пляжах тимчасово заборонено купатись / Фото УНИАН
Про це повідомляється на офіційній сторінці Головного управління Держсанепіслужби України в м. Києві.
Зазначається, що відповідні листи про заборону купання направлено керівництву КП «Плесо».
Читайте такожУ лікарнях Києва знаходиться 1 хворий на лептоспіроз, ще 8 пацієнтів - під підозрою
Йдеться про пляжі: «Чорторий», «Венеція», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмістна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Вербний» та пляж «Пуща-Водиця».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter