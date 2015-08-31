Івано-Франківська лікарня отримала медобладнання для кардіохірургічної операційної із США

Івано-Франківська центральна міська лікарня отримала із США кардіохірургічну операційну вартістю 0,4 млн дол / Фото: УНІАН

Як передає кореспонденту УНІАН кардіохірург українського походження Юрій Кузич повідомив про це на зустрічі із міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом та головним лікарем міста Тарасом Масляком. За словами головного лікаря міста Т.Масляка обладнання називається кардіохірургічна лабораторія, або ж кардіохірургічна операційна. Це штучні серця для перекачки крові, обладнання для наркозу, інструментарій, розхідні матеріали. Без нього неможливі жодні операції – ні на серці, ні на легенях. Середня вартість подарованого обладнання – майже 400 000 доларів.

„Медики із США проведуть консультації, як краще створити кардіохірургічну операційну,у якій робитимуть операції на відкритому серці, - наголосив Т.Масляк. - Дякуючи меценатам, команді американських лікарів, які з розумінням поставилися до цієї проблеми, як серцево-судинна патологія, створення такої операційної стало реальністю”.

Ю.Кузич поінформував, що американські спеціалісти допоможуть змонтувати обладнання, а група лікарів прибуде до Івано-Франківська, щоб провести майстер-класи. Мер повідомив, що незабаром на стажування до клінік Сполучених Штатів Америки із Івано-Франківська поїдуть дві медичні бригади із 12 лікарів.Він також наголосив, що обладнання передано безкоштовно міській лікарні.