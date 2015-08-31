Івано-Франківська лікарня отримала медобладнання для кардіохірургічної операційної із США
Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня отримала із США кардіохірургічну операційну вартістю 400 тис дол.
Як передає кореспонденту УНІАН кардіохірург українського походження Юрій Кузич повідомив про це на зустрічі із міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом та головним лікарем міста Тарасом Масляком. За словами головного лікаря міста Т.Масляка обладнання називається кардіохірургічна лабораторія, або ж кардіохірургічна операційна. Це штучні серця для перекачки крові, обладнання для наркозу, інструментарій, розхідні матеріали. Без нього неможливі жодні операції – ні на серці, ні на легенях. Середня вартість подарованого обладнання – майже 400 000 доларів.
„Медики із США проведуть консультації, як краще створити кардіохірургічну операційну,у якій робитимуть операції на відкритому серці, - наголосив Т.Масляк. - Дякуючи меценатам, команді американських лікарів, які з розумінням поставилися до цієї проблеми, як серцево-судинна патологія, створення такої операційної стало реальністю”.
Ю.Кузич поінформував, що американські спеціалісти допоможуть змонтувати обладнання, а група лікарів прибуде до Івано-Франківська, щоб провести майстер-класи. Мер повідомив, що незабаром на стажування до клінік Сполучених Штатів Америки із Івано-Франківська поїдуть дві медичні бригади із 12 лікарів.Він також наголосив, що обладнання передано безкоштовно міській лікарні.