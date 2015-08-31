У Житомирській області громаді повернули лікувально-оздоровчий центр вартістю майже 6 млн грн

У Житомирській області на минулому тижні прокуратура через суд повернула громаді лікувально-оздоровчий центр вартістю майже 6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається в повідомленні, минулого тижня господарський суд Житомирської області врахував позицію прокуратури, яка здійснила вступ у справу на стороні комунального підприємства облради з метою захисту інтересів держави.

Своїм рішенням суд зобов'язав товариство з обмеженою відповідальністю повернути лікувально-реабілітаційний заклад із незаконної оренди.

Йдеться про те, що ТОВ «Фаворит Девелопмент Компані», взявши в лютому 2013 року в оренду цілісний майновий комплекс КП «Обласний лікувально-оздоровчий реабілітаційний центр «Полісся» Житомирської облради, більше півроку не платив орендної плати.

Тому для розірвання договору оренди та повернення майна, КП «Агенція з питань регіонального розвитку» Житомирської облради подала позов, який неодноразово розглядався судами різних інстанцій.

Тільки господарський суд Житомирської області на минулому тижні прийняв рішення про повернення мешканцям регіону лікувально-оздоровчого реабілітаційного центру «Полісся» вартістю майже 6 млн грн.