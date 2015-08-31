У медзакладах Києва надають допомогу 107 постраждалим в сутичках під ВР

У лікарнях і госпіталях Києва зараз надається медична допомога 107 постраждалим у сутичках під Верховною Радою України.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

«Я зараз в госпіталі МВС - тут вже 51 поранений, двоє знаходяться в операційній. Викликали консультантів з Олександрівської лікарні. У 17-й лікарні - 5 поранених привезли на «швидкій», а всього 36 звернень. У військовому госпіталі - 20 поранених. Все організовуємо, консультуємо, забезпечуємо медикаментами», - зазначила Богомолець.