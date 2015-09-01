До Дніпропетровської обласної лікарні за тиждень госпіталізовано 30 тяжкопоранених із зони АТО
09:46, 01 вересня 2015Новини регіонів
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До Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова за останній тиждень серпня госпіталізовано 30 тяжкопоранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.
До Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова за тиждень госпіталізовано 30 тяжкопоранених із зони АТО / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.
«Багато бійців надходять у вкрай тяжкому стані, майже всі проходять реанімацію, реанімаційний зал", - повідомив Риженко.
На сьогоднішній день у лікарні ім. Мечникова на лікуванні перебуває 42 бійці.
Риженко відзначив, що за час проведення АТО суттєво покращилась якість надання першої допомоги пораненим бійцям на передовій.
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