До Дніпропетровської обласної лікарні за тиждень госпіталізовано 30 тяжкопоранених із зони АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

«Багато бійців надходять у вкрай тяжкому стані, майже всі проходять реанімацію, реанімаційний зал", - повідомив Риженко.

На сьогоднішній день у лікарні ім. Мечникова на лікуванні перебуває 42 бійці.

Риженко відзначив, що за час проведення АТО суттєво покращилась якість надання першої допомоги пораненим бійцям на передовій.