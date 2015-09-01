До Дніпропетровської обласної лікарні за тиждень госпіталізовано 30 тяжкопоранених із зони АТО

09:46, 01 вересня 2015
Новини регіонів
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До Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова за останній тиждень серпня госпіталізовано 30 тяжкопоранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.

Раненый во время АТО военнослужащий Игорь Скляров в Военно-медицинском клиническом центре "Главный военно-медицинский госпиталь" / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

«Багато бійців надходять у вкрай тяжкому стані, майже всі проходять реанімацію, реанімаційний зал", - повідомив Риженко.

На сьогоднішній день у лікарні ім. Мечникова на лікуванні перебуває 42 бійці.

Риженко відзначив, що за час проведення АТО суттєво покращилась якість надання першої допомоги пораненим бійцям на передовій.

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