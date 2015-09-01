У лікарнях Києва перебуває 50 постраждалих внаслідок сутичок біля ВР

11:28, 01 вересня 2015
Новини регіонів
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У столичних закладах охорони здоров’я, підпорядкованих Київській міській державній адміністрації, перебувають 50 осіб, постраждалих внаслідок учорашніх сутичок біля Верховної Ради України.

Фото: УНИАНВ комунальних медзакладах Києва перебуває 50 постраждалих внаслідок вчорашніх сутичок біля ВР / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, з них 42 особи – у клінічній лікарні № 17, ще 7 постраждалих на лікуванні у Олександрівській клінічній лікарні, 1 особа – у Лікарні швидкої медичної допомоги.

Стан трьох госпіталізованих лікарі оцінюють як тяжкий.

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В КМДА наголошують, що київські лікарні, які прийняли поранених, працюють у посиленому режимі, аби забезпечити медичною допомогою всіх постраждалих під час сутичок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що у сутичках під стінами Верховної Ради постраждала 141 особа, з яких 131 – міліціонери та гвардійці.

31 серпня під будівлею Верховної Ради після прийняття в першому читанні змін до Конституції щодо децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Агресивно налаштовані мітингувальники почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Один боєць Нацгвардії загинув. Чоловіка, який кинув гранату, затримано.

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