П'ятеро дітей, поранених на Донбасі, залишаються в лікарнях

Станом на 1 вересня 2015 року, п'ятеро дітей, які отримали важкі травми через бойові дії на Донбасі, залишаються в лікарнях Маріуполя, Дніпропетровська, Запоріжжя та Києва. Медикаментозну допомогу в лікуванні їм надає Штаб Ріната Ахметова.

7-річний Міша з Мар'їнки сьогодні переведений в дніпропетровську лікарню. Хлопчик отримав осколкове поранення голови, коли знаходився на вулиці під час раптового обстрілу. Фахівці Гуманітарного штабу чекають від медиків списки необхідних ліків і готові їх оперативно закупити.

Читайте також62 автоколони гуманітарної допомоги вже відправив Штаб Ахметова в Донецьк10-річна Наташа з селища Сартана під Маріуполем, як і раніше, знаходиться в стабільно важкому стані. Після обстрілу селища дівчинка була доставлена в маріупольську лікарню №3, де перенесла часткову ампутацію ноги. Кілька днів тому Наташу перевели в клініку ОХМАТДИТ у Києві. «Малятку в лікарню були доставлені всі антибіотики, протиалергійні та протигрибкові препарати, перев'язувальні матеріали. Надалі, як тільки Наташа одужає, Штаб готовий допомогти їй з виготовленням та встановленням дитячого протеза», – розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

У лікарнях Дніпропетровська і Запоріжжя знаходяться 3-є дітей, які постраждали від розриву гранати в селищі Володарське під Маріуполем.

Брати, 11-річний Саша і 9-річний Сергій, проходять лікування в Дніпропетровську. Старший хлопчик почуває себе задовільно, переведений з реанімації у відділення травматології. Молодший – як і раніше у важкому стані в реанімації. У дитини численні травми обличчя і тіла, переломи ніг, видалене око.

Читайте такожШтаб Ахметова завершив програму літнього оздоровлення для дітейЩе один постраждалий у Володарському хлопчик, 11-річний Коля, знаходиться в реанімації запорізької лікарні. У дитини частково ампутовані обидві ноги і рука, забій головного мозку і проникаюче поранення лівого ока. Медики класифікують стан Колі як стабільно важкий.

«Ми своєчасно забезпечуємо дітей препаратами за запитом лікарів. В цілому в серпні до нас надійшло 9 заявок на допомогу пораненим діткам. Це найбільша кількість звернень за місяць за весь період роботи Штабу. Дуже сподіваємося, що вже найближчим часом всі вони підуть на поправку», – коментує Ірина Темерко.

За 1 рік роботи Штаб Ріната Ахметова надав допомогу і підтримку в лікуванні та подальшій реабілітації 91 дитині, пораненій під час бойових дій на Донбасі.