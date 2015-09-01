У Львові затримано завідувача хірургічним відділенням міської лікарні під час отримання хабара

У Львові затримано завідувача хірургічним відділенням міської лікарні під час отримання 5 тис грн хабара за документи для ухилення від мобілізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Західного регіону України, слідчим відділом військової прокуратури спільно з управлінням протидії злочинності у сфері економіки ГУ МВС України у Львівській області 31 серпня задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди у розмірі 5 тис грн завідувачем хірургічного відділення однієї з міських лікарень Львова за підготовку та видачу військовозобов’язаному медичних документів для ухилення від призову на військову службу за мобілізацією.

Як зазначається у повідомленні, „предмет злочину виявлено у службовому кабінеті лікаря”.

Вирішується питання щодо обрання корупціонеру запобіжного заходу – тримання під вартою та повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

Санкція цієї статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.